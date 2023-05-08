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Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan biri DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan biri terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan biri terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye İran Güncel Haberler

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