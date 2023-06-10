Türkiye'den hareket eden, içerisinde 15 kaçağın tespit edildiği gemiye müdahale edildi (3)

KAÇAK YOLCULAR YAKALANDIDenizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak, gemiden indirilmiştir.

KAÇAK YOLCULAR YAKALANDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak, gemiden indirilmiştir. İdari işlemlerin tamamlanmasına müteakip, gemi normal seferine devam edecektir. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun!" denildi. Enes GEYİK- Barış TAŞKIRAN/ANKARA,