Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye'den hareket eden, içerisinde 15 kaçağın tespit edildiği gemiye müdahale edildi (3)

Türkiye'den hareket eden, içerisinde 15 kaçağın tespit edildiği gemiye müdahale edildi (3)

Güncel Haberler

KAÇAK YOLCULAR YAKALANDIDenizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak, gemiden indirilmiştir.

KAÇAK YOLCULAR YAKALANDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türk bayraklı Galata Seaways gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalanarak, gemiden indirilmiştir. İdari işlemlerin tamamlanmasına müteakip, gemi normal seferine devam edecektir. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun!" denildi. Enes GEYİK- Barış TAŞKIRAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Denizcilik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title