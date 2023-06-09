Türkiye'den hareket eden, içerisinde 15 kaçağın tespit edildiği gemiye müdahale edilecek (2)

MÜRETTEBATIN GÜVENLİĞİ SAĞLANDIDenizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakların alınması için Napoli'ye yönlendirilen Galata Seaways gemisine İtalyan güvenlik güçleri müdahale etmiş, mürettebatın güvenliği sağlanmıştır.

MÜRETTEBATIN GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakların alınması için Napoli'ye yönlendirilen Galata Seaways gemisine İtalyan güvenlik güçleri müdahale etmiş, mürettebatın güvenliği sağlanmıştır. Arama faaliyetleri devam ederken süreç Sn. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun koordinasyonunda AAKKM tarafından takip edilmektedir" denildi.

Enes GEYİK- Barış TAŞKIRAN/ANKARA,