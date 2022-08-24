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Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınına destek

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Türkiye'den Gürcistan'daki orman yangınına destek

Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye'den de destek gidiyor.

Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde günler önce başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınına Türkiye'den de destek gidiyor. 5 gündür karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü yangın için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 3 adet yangın söndürme uçağı Tiblis Hava Limanı'na ulaştı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Borcomi ilçesinde çıkan orman yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, "Yangına havadan müdahale desteği kapsamında Türkiye'den 1 adet AN32 Antanov, 2 adet AT802 Airtractor uçağı görevlendirilmiştir. Yangına havadan müdahale edecek olan UR-UZH tescil numaralı 1 adet AN32 Antanov uçağımız dün gece itibari ile intikalini başlatarak, Dalaman'dan Tiblis Hava limanına 05: 00 de ulaşmıştır. EC-NVF ve EC-LGT tescil numaralı 2 adet AT802 Airtractor uçağımız ise gün doğumu ile Antalya'dan kalkarak 11,30 civarı Tiblis havalimanın varmıştır. Gerekli resmi işlemlerin ardından hızlıca yangına müdahaleye başlayacaktır" denildi.


- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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