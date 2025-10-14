Türkiye'den Gazze'ye Umut Taşıyan 17. İyilik Gemisi Uğurlandı

Haberler

Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği 17. 'İyilik Gemisi', Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle yola çıkan gemide, yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yola hazırlanan yardım gemisinde, yaklaşık 900 ton insani malzeme bulunuyor.

Yardımlar arasında, aç tüket gıda, konserve ve bebek maması gibi malzemeler de yer alıyor.

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uğurlama törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Yerlikaya'nın konuşması ve okunan duanın ardından gemi, Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
