Türkiye'den Gazze'ye İlk İnsani Yardım Gemisi Ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, Gazze'ye insani yardım götüren 17. "İyilik Gemisi"ne ilişkin, "Bölgeye ateşkes sonrasında ilk ulaşan insani yardım gemisi, ülkemizin gemisi olmuştur. Gemideki acil insani yardım malzemelerini ivedi bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm planlamamızı sahada gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Karabulut, AFAD personeli, Türk Kızılay ve Mısır Kızılayı gönüllüleri ile Gazze için yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi"ni Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda karşıladı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karabulut, insani yardım faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştıkları için basın mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Karabulut, 7 Ekim 2023 sonrasında ulaştırılan insani yardımlara değinerek iki yıllık süreçte 102 bin ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırıldığını söyledi.

Malzemelerin 14 askeri kargo uçağı ve 17 gemiyle ulaştırıldığını aktaran Karabulut, 17. "İyilik Gemisi"nde acil tüketilebilir gıda ve bebek maması bulunduğunu ifade etti.

Karabulut, "Bölgeye ateşkes sonrasında ilk ulaşan insani yardım gemisi ülkemizin gemisi olmuştur. Gemideki acil insani yardım malzemelerini ivedi bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm planlamamızı sahada gerçekleştirmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerinin tespiti ve ulaştırılması çalışmalarının, Filistin, Mısır ve Türk Kızılayı ile koordineli ve irtibatlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Karabulut, "İlerleyen süreçte, kış girmeden barınmaya yönelik aktif bir çalışma sahada gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Seyfettin Karabulut, Türkiye'nin her daim ihtiyaç sahibi insanların yanında insani yardımlarıyla olmaya devam edeceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.