Haberler

Türkiye'den Gazze'ye İlk İnsani Yardım Gemisi Ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye İlk İnsani Yardım Gemisi Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri, Gazze'ye insani yardım taşıyan 17. 'İyilik Gemisi'nin bölgeye ateşkes sonrası ilk ulaştığını açıkladı. Gemideki 900 ton yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, Gazze'ye insani yardım götüren 17. "İyilik Gemisi"ne ilişkin, "Bölgeye ateşkes sonrasında ilk ulaşan insani yardım gemisi, ülkemizin gemisi olmuştur. Gemideki acil insani yardım malzemelerini ivedi bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm planlamamızı sahada gerçekleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Karabulut, AFAD personeli, Türk Kızılay ve Mısır Kızılayı gönüllüleri ile Gazze için yaklaşık 900 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan 17. "İyilik Gemisi"ni Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda karşıladı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karabulut, insani yardım faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştıkları için basın mensuplarına teşekkür ederek başladı.

Karabulut, 7 Ekim 2023 sonrasında ulaştırılan insani yardımlara değinerek iki yıllık süreçte 102 bin ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırıldığını söyledi.

Malzemelerin 14 askeri kargo uçağı ve 17 gemiyle ulaştırıldığını aktaran Karabulut, 17. "İyilik Gemisi"nde acil tüketilebilir gıda ve bebek maması bulunduğunu ifade etti.

Karabulut, "Bölgeye ateşkes sonrasında ilk ulaşan insani yardım gemisi ülkemizin gemisi olmuştur. Gemideki acil insani yardım malzemelerini ivedi bir şekilde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tüm planlamamızı sahada gerçekleştirmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerinin tespiti ve ulaştırılması çalışmalarının, Filistin, Mısır ve Türk Kızılayı ile koordineli ve irtibatlı bir şekilde devam ettiğini anlatan Karabulut, "İlerleyen süreçte, kış girmeden barınmaya yönelik aktif bir çalışma sahada gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.

Seyfettin Karabulut, Türkiye'nin her daim ihtiyaç sahibi insanların yanında insani yardımlarıyla olmaya devam edeceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.