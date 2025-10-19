Türkiye'den Gazze'ye 900 Ton İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'na güvenli bir şekilde sevk edilebilmesi için titiz ve kapsamlı bir koordinasyon süreci yürüttü.

AFAD koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi 2 gün süren çalışmayla gemiden indirilerek toplam 52 tıra yüklendi.

Tırlar, yardım malzemelerini Gazze halkına ulaştırılmak için Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

İçinde bebek mamaları, "aç tüket" gıdalar ve konserve ürünlerin bulunduğu yardım malzemelerinin güvenli sevkiyatına ilişkin çalışmalar, sahada 7 gün 24 saat görev yapan AFAD ekiplerince gerçekleştirildi.

Ekipler, yükleme, indirme işlemlerinin düzenli yürütülmesi, yardımın güvenli şekilde Refah Sınır Kapısı'na sevk edilebilmesi için El-Ariş Limanı'nda her tıra yerleştirilen yardım malzemelerini, türünü ve hangi sivil toplum kuruluşu tarafından gönderildiğini tek tek kayıt altına aldı.

Tır plakaları not edilip sürücü bilgileri sistemde belgelenerek sevkiyat süreci planlı biçimde tamamlandı.