Türkiye'den Gazze'ye 3'üncü insani yardım uçağı yola çıktı (3)

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği yardımlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, sadece ülkemizde değil, sınırlarımız ötesinde de insanlığın yanında olmaya devam ediyoruz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini Filistin'e ulaştırıyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, Milli Savunma Bakanlığına ait 3 kargo uçağı ile; 7 insani yardım personeli, 5 bin battaniye, 2 bin 600 gıda kolisi, 34 bin 950 kilo tıbbi malzemenin bölgeye sevk edildiğini belirtti.