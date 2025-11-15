Türkiye'den Filistin Devleti'nin 37. Yıl Dönümüne Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun! Türkiye olarak, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmaya ve haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemizin, kalıcı barış için iki devletli çözüm temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin kurulması hedefi bakidir."