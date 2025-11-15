Haberler

Türkiye'den Filistin Devleti'nin 37. Yıl Dönümüne Destek Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü kutlu olsun! Türkiye olarak, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmaya ve haklı davasını desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemizin, kalıcı barış için iki devletli çözüm temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne haiz Filistin Devleti'nin kurulması hedefi bakidir."

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.