Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik saldırıya kınama

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Han'a geçmiş olsun dilekleri iletilerek, "Pakistan'da dün bir siyasi etkinlik sırasında Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı İmran Han'ı hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu menfur olayda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşimize Allah'tan rahmet, eski Başbakan Han ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ın huzuru ile istikrarına önem verdiği ve her zaman yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da dün konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı İmran Khan Pakistan Türkiye Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title