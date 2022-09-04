Türkiye'den Cezayir'e yardım Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Cezayir'de orman yangınlarından zarar görenler için Türk Kızılay'ın hazırladığı insani yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiğini duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Cezayir'de orman yangınlarından zarar görenler için Türk Kızılay'ın hazırladığı insani yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cezayir'de meydana gelen orman yangınlarından zarar görenler için Türk Kızılay'ın hazırladığı insani yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kızılay Cezayir Güncel Haberler

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