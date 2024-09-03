Türkiye'den Bulgaristan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 20 kişi yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Bulgaristan'a, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 kişinin yakalandığını, bunlardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.