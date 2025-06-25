Türkiye'den Bosna Hersek'in savunmasına destek

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Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için tören düzenlendi.

Türkiye'den gönderilen ve Bosna Hersek ordusuna teslim edilen 4 adet Kirpi II zırhlı araç için tören düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul, BMC temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

Helez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil dron avcılarından biri olan "KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi"ni daha önce teslim aldıklarını aktaran Helez, şöyle devam etti:

"Dünyadaki en modern taşıyıcı araçlardan biri olan Kirpi II'yi teslim alıyoruz. Bugüne kadar ordumuza gelen askeri ekipmanlar, diğer ülkelerin artık kullanmadığı teçhizatlardı. Bugün aldığımız şey, yeni üretilmiş ve tamamen yenidir. Kirpi II, dünyadaki en iyi zırhlı personel taşıyıcısıdır. Uluslararası testlerde bir numara seçilmiştir. Bosna Hersek, bu alanda en modern ordularla aynı seviyede yer almaktadır."

Helez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da desteği için teşekkür ederek, silahlandırılabilen aracın birçok patlamaya karşı da savunması olduğunu ve modern bir sistem aldıklarını belirtti.

Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının alımı için sürecin devam ettiğini dile getiren Helez, "Sırbistan ve Amerika dışında, Türkiye, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin teçhizatlandırılmasında en önemli ortağımızdır." dedi.

"Desteğimizi dost ve kardeş Bosna Hersek'e sürdürmeye devam edeceğiz"

Büyükelçi Akseki ise Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve anayasal düzenini korumasına büyük önem verdiğini kaydetti.

Askeri alanda Bosna Hersek ile yapılan işbirliklerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Akseki, şöyle konuştu:

"Bu araçlar yüzde 100 Türk savunma sanayi ürünüdür. BMC firmamız tarafından yapılmıştır. Mayına karşı korumalıdır, mayına karşı dayanıklıdır. Pusuya karşı korumalıdır. Bu zırhlı araçların, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kapasitesini önemli ölçüde geliştireceğine inanıyoruz. Biz bu çerçevedeki desteğimizi dost ve kardeş Bosna Hersek'e sürdürmeye devam edeceğiz. Hem ülkemiz hem halkımız Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk savunma sanayisinin büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getiren Akseki, "Buradaki ülkelerin savunma ataşeleri büyük bir ilgiyle hem töreni takip ettiler hem de tören sonrasında araçları izlediler. Zaten burada görüştüğümüz diplomatik temsilciler de bunu bize sözlü olarak dile getiriyorlar. Ülkemizin savunma sanayisine geldiği noktada mutluyuz, gururluyuz ve bunu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Bakan Helez ile BMC yetkilisi Erdem Can Özdemir arasında araçların teslimi için protokol imzalandı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
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