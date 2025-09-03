Haberler

Türkiye'den Afganistan'a 25 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Türkiye'den Afganistan'a 25 Ton İnsani Yardım Gönderildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afganistan'ın Kunar vilayetinde meydana gelen depremin ardından 25 ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Türkiye, uluslararası acil yardım çağrısına yanıt vererek, yerel makamların ihtiyaçları doğrultusunda gıda, barınma ve hijyen malzemesi gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Afganistan'daki depremden etkilenenler için yaklaşık 25 tonluk insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'den yardım talep edildi.

Çağrı üzerine Dışişleri Bakanlığı ile AFAD ve Türk Kızılayı koordinasyonunda hazırlanan insani yardım malzemeleri, Kayseri'deki Erkilet Havalimanı'ndan hareket eden Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M uçağı ile bölgeye ulaştırıldı.

Yardım malzemesini Afganistan'ın Celalabad şehrine ulaştırmak için görevlendirilen ekibe öncülük eden AFAD Uluslararası İnsani Yardım Daire Başkanı Seyfettin Karabulut, depremden en çok Kunar vilayetinin etkilendiğini belirtti.

Karabulut, yerel makamların açıklamalarına göre deprem sonucu 1141 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Afganistan'ın uluslararası acil yardım çağrısına yanıt olarak, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ve Türk Kızılay imkanlarıyla insani yardım malzemeleri hazırlandığını anlatan Karabulut, Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili birimleri ile İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları arasındaki koordinasyon sayesinde malzemelerin sabah saatlerinde Kayseri'den Celalabad'a sevk edildiğini ifade etti.

Karabulut, şunları kaydetti:

"Bölgede acil ihtiyaç olan barınma malzemelerinden ve hijyen ile gıda kolilerinden oluşan yaklaşık 25 ton insani yardım malzemesi Afgan Kızılay'ına teslim edilmiştir. Süreç içerisinde bölgeye intikal ettirdiğimiz acil insani yardım malzemeleri, Afgan Kızılayı ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa olarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. AFAD olarak insanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımız ötesinde insani yardım faaliyetlerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
