Türkiye'den 411 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından, Türkiye'den toplam 411 bin 649 Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkesine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 151 bin 652 kişiye ulaştı. Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

Geri dönüş sürecinin her adımı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülüyor. Bu süreçte kayıt işlemlerinden ulaşım planlamasına kadar her detay, insan onuruna yakışır şekilde planlanıyor. Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş işlemleri için internet üzerinden randevu alan Suriyeliler, tüm işlemlerini koordinasyon merkezinde tamamlıyor. Aileler gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş işlemlerinin ardından otobüslerle sınır kapılarına doğru yola çıkıyor. Gönüllü geri dönüş için Hatay Cilvegözü Kara Hudut Kapısı, Hatay Yayladağı Kara Hudut Kapısı, Hatay Zeytindalı Kara Hudut Kapısı, Kilis Öncüpınar Kara Hudut Kapısı, Kilis Çobanbey Kara Hudut Kapısı, Gaziantep Karkamış Kara Hudut Kapısı ve Şanlıurfa Akçakale Kara Hudut Kapısı'ndan çıkış yapılabiliyor.

SURİYELİLER DUYGULARINI ANLATTI

Öte yandan; İstanbul Arnavutköy Yerleşkesi'ndeki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde gönüllü geri dönüş işlemlerini yapan Suriyeliler, duygularını anlattı. Uzun yıllar kaldıkları Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını belirten Suriyeliler, kendi vatanlarına döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.