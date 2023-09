Türkiye'den 4 kıtaya uzanan Kordsa 50'nci yaşını dünya liderliğiyle kutladı

Kordsa, lastik güçlendirme iş kolundaki dünya liderliğini sürdürürken, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarında da küresel ayak izini genişletmeye devam ediyor.

Kordsa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu iştiraklerinden Kordsa'nın 50'nci kuruluş yıl dönümü Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ve Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kordsa'nın farklı coğrafyalarından çalışanlarının ve iş ortaklarının katıldığı organizasyonda, şirketin 50 yıllık başarı öyküsü katılımcılarla paylaşıldı.

1973 yılında başladığı güçlendirme yolculuğunda yarım asrı geride bırakan Şirket, bugün Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 7 ülkede toplam 13 üretim tesisi ile faaliyet göstererek 4 kıtada 4 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Kordsa, lastik güçlendirme iş kolundaki dünya liderliğini sürdürürken, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarında da küresel ayak izini genişletmeye devam ediyor.

- "Kordsa global bir şirkettir"

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Güler Sabancı, Kordsa'nın 50 yıl boyunca her zaman ve her yerde öncelikle müşterisinin yanında olduğunu belirtti. Sabancı, "Bugün Kordsa, ileri malzeme teknolojilerinde dünyanın lider şirketlerinden biri haline geldiyse, bunun en büyük nedenlerinden biri müşterilerinin varlığıdır. Kordsa'yı Kordsa yapan; çok güçlü, çok titiz, çok mükemmeliyetçi, çok teknoloji odaklı müşterileridir. İşte bu mükemmeliyet tutkusu Kordsa'ya bu başarısını getirmiştir. Bu sayede Kordsa, bugün dünyada her üç uçak lastiğinden ikisini ve her üç otomobil lastiğinden birini güçlendiren bir şirkete dönüşmüştür. Kordsa önümüzdeki dönemde de dünyadaki malzeme devrimine öncülük edecek." ifadelerini kullandı.

Dünyanın büyük bir hızla değiştiğini dile getiren Güler Sabancı, şunları kaydetti:

"Ama Kordsa için değişmeyen bir şey var, bizi bir arada tutan var oluş amacımız, ekip çalışmasına ve ortak akla verdiğimiz önem, yüksek kalite tutkumuz, müşteri odaklı oluşumuz... Endonezya'dan, Tayland'dan, Amerika'dan, Brezilya'dan, İtalya'dan yüzlerce çalışanı bir ekip olarak ayakta tutan işte bu anlayıştır. Küreselleşme nasıl sadece ticari ilişkilerle açıklanamazsa, 'küresel olmak' da sadece yurt dışına satış yapmaktan ibaret değildir. Tüm saat farklarına, tüm kültürel farklılıklara rağmen, bir takımı bir amaç doğrultusunda ayakta tutmaktır. Tüm zorluklara rağmen, hep birlikte aynı hedefe yürümektir. Kordsa, işte bunu başardığı için global bir şirkettir." değerlendirmesinde bulundu.

-"Kordsa'nın vizyonu 'global ileri malzeme teknolojileri şirketi' olmaktır"

Kalıcı başarının bireysellikten çok ekip çalışmasıyla mümkün olduğu vurgulayan Sabancı, "İnsan kaynakları ve çalışan gelişimi konusunda Kordsa her zaman lider oldu. Henüz ilk dönemlerimizde dahi, arkadaşlarımızı yurt dışındaki önemli üniversitelere göndermenin yollarını bulduk. Arkadaşlarımız, aynı anlayışı, bugün Sabancı Üniversitesi ile devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 100'e yakın Kordsa çalışanının, Sabancı Üniversitesinin gelişim programlarından mezun olduğunu, bu sayının da sürekli arttığını dile getiren Sabancı, gelişime bakışlarının sadece bu üniversite programlarıyla sınırlı olmadığını 2016 yılında açtıkları ve Avrupa'nın ilk üniversite-sanayi iş birliği olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin, "inovasyonda öncü olma misyon"larının sembollerinden biri olduğunu anlattı.

Bugün toplam 100'ün üzerinde fakülte üyesi, ziyaretçi araştırmacı, doktora ve yüksek lisans öğrencisinin bu merkezde geleceğin ileri malzeme teknolojilerini araştırdığını ve dünyanın, insanlığın, ülkemizin hizmetine sunduğunu ifade eden Sabancı, Kordsa'nın gelecek başarılara da aynı değerlerle yürüyeceğini bildirdi.

Güler Sabancı, "Kordsa'nın vizyonu, 'global ileri malzeme teknolojileri şirketi' olmaktır. Teknoloji odaklı bir vizyon ortaya koymak da aslında sürekli gelişmektir. Zamanın ruhuna ayak uydurmak, hatta zamanın ötesine geçmektir. Müşterilerini, paydaşlarını da bu yolculuğa dahil etmektir. Geleceğin malzemeleri bir devrim ve Kordsa bu devrimin öncüsü olacak. 50 yıllık tecrübesini ve lastik güçlendirmedeki bilgi birikimini kompozite, inşaat güçlendirmeye, yeni iş kollarına yayacak. Farklı coğrafyalarda hatta uzayda hayatı güçlendirmeye devam edecek. Sabancı Topluluk Vaadi'ndeki gibi, Türkiye ile dünyayı birleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kordsa'da 'inovasyon motoru' yüksek devirde çalışmaya devam edecek"

Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım ise "Geleceğin malzemeleri yeni ufuklar demek. Sektör lideri olarak, sorumluluğumuzun farkındayız. Kordsa'da 'inovasyon motoru' daha yüksek devirde çalışmaya devam edecek. Bir kurum değerleri kadar güçlüdür. Küresel ayak izimiz, inovasyon ve sürdürülebilirlik liderliğimiz ile müşterilerimize değer yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kordsa'nın lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri ile tüm dünya için teknoloji geliştirdiğini anımsatan Yıldırım, "2022 sonu itibarıyla 900'ün üzerinde patentimiz var. Teknoloji liderliğimizi, ilim ve bilimin ışığında sürdüreceğiz. Yerdeki otomobilin lastiğinden, gökyüzündeki uçağın kanadına ve uzay araçlarının paraşütlerine kadar her yerde olduğumuz gibi, geleceği de geleceğin malzemeleri ile güçlenerek ve güçlendirerek biz yaratacağız. 2023 Kordsa'mızın 50'nci, Cumhuriyetimizin ise 100'üncü yılı… Bu yolculuğun kararlı ve güçlenerek devam etmesi için yeni vizyoner bakış açıları, yeni stratejiler ve yeni yollar ama aynı idealle büyüme kararlılığı içinde ilerleyeceğiz. Hayatı daha güvenli, daha verimli, daha kolay kılabilmek için, güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü isimler "geleceğin malzemelerini" anlattı

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, organizasyonun ilk bölümünde konuk konuşmacı olarak sahne alan ve inovasyon konusunda dünyanın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen INSEAD Teknoloji Yönetimi Öğretim Görevlisi Prof. Ben M. Bensaou, şirketlerin inovasyonu bir bütün olarak organizasyona yayması için gerekli olan düşünce ve iş yapış biçimleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Prof. Ben. M. Bensaou'nun konuşmasının ardından, alanlarında dünyaca ünlü isimlerin katıldığı "Geleceğin Malzemeleri" paneli düzenlendi.

Goodyear Sürdürülebilirlik ve Güçlendirme Malzemeleri Global Tedarik Direktörü Rainer Egner, Purdue Üniversitesi Malzeme ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mükerrem Çakmak, Utah Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Taylor Sparks ve Future Materials Group Kurucusu ve Yönetici Direktörü Adrian Williams'ın yer aldığı panelde, dünya ekonomisinde yeni devrim olarak nitelendirilen malzeme teknolojilerindeki yeni trendler ve yol haritaları masaya yatırıldı.

Organizasyon, "Kordsa 50. Yıl Kokteyli" ile sona erdi.