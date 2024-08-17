Türkiye'deki Yangınlar Devam Ediyor

(ANKARA)- Türkiye'nin 5 ilinde süren yangınlarda son durumu açıklayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü fakat yerleşim bölgelerini tehdit eden yangınlar sebebiyle yurttaşları tahliye etmeye devam ettiklerini duyurdu.

Türkiye'nin 5 ilinde süren yangınlarda son durumu açıklayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), ilk andan itibaren yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydederek yerleşim bölgelerini tehdit eden yangınlar sebebiyle yurttaşları tahliye etmeye devam ettiklerini duyurdu. X hesabından açıklama yapan AFAD yetkilileri İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da devam eden yangınları söndürebilmek için 90 hava aracı, 4.717 personel, 1.218 araçla müdahale edildiğini kaydetti:

"Ülkemizin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarımızın müdahale çalışmaları havadan ve karadan aralıksız devam etmektedir.

İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında; 90 hava aracı 4.717 personel ve 1.218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3.583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

İzmir ilimize; 2.489 personel 258 araç ile 604 iş makinası sevk edilmiştir. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 vatandaşımız tedbir amacıyla tahliye edilmiştir.

Bolu Göynük'teki yangına; 986 personel 384 araç ve 371 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaşımızın tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Manisa Gördes'teki yangına; 583 personel 149 araç ve 121 iş makinası ile yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Manisa ilimizde 1.190 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Aydın Bozdoğan yangınına; 35 personel 10 araç ve 12 iş makinası ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.

Devletimizin ilgili tüm birimleri ilk andan itibaren yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup yerleşim yerlerine yakın yerlerde bulunan vatandaşlarımız ilgili birimlerimiz tarafından güvenli alanlara alınmaktadır.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."