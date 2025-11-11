Haberler

Türkiye'deki yabancı misyonlardan düşen kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarla, taziyelerini iletti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın kazasından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. ABD, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düştüğü haberinin derin üzüntü ile öğrenildiği aktarılarak, "Japonya, yaşanan bu elim olayda Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesine yer verildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Gürcistan ile Azerbaycan arasında bir Türk askeri uçağının düştüğüne dair yapılan açıklamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu elim olay karşısında Türkiye ile dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğince paylaşılan mesajda, Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve dost Türk milletine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince kaza haberinden dolayı derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'ye ait uçağın düşmesi ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili trajik olay dolayısıyla samimi taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da "Gürcistan'da bir Türk askeri uçağının trajik şekilde düştüğünü az önce büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç askerler Azerbaycan'dan dönüyorlardı. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal de "Başın sağ olsun Türkiye! Elim kazada şehit olanlara Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve kardeş Türk halkına içten taziyelerimi sunuyor, sabır ve metanet diliyorum. Acınız, acımızdır." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da TSK'ya ait kargo uçağının trajik şekilde düştüğü haberini derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, elim kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
