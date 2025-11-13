Türkiye'deki yabancı misyonlardan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajları

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajları paylaştı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X sosyal medya platformu aracılığıyla yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileğinde bulundu.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Katar Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, askeri nakliye uçağı kazasında hayatını kaybedenler için Türk hükümetine ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini sunar. Katar Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerine sarsılmaz desteğini teyit eder." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan - Azerbaycan sınırındaki trajik kazasından büyük üzüntü duydum. TSK ve Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, TSK ve tüm Türk halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." paylaşımında bulundu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden "İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Gürcistan'da meydana gelen C-130 tipi uçağın trajik kazasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunar." mesajı paylaşıldı.

Somali'nin Ankara Büyükelçiliği, taziye mesajında, "Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, C-130 askeri nakliye uçağının kazasında hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve kardeş Türk halkına en derin taziyelerini sunar. Allah şehitlere rahmet eylesin, ailelerine sabır ve başsağlığı versin." açıklamasında bulundu.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, 20 Türk askerinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulanarak "Kurbanların ailelerine, Türk halkına ve Türkiye Hükümeti'ne en içten taziyelerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kazada şehit olan Türk askerleri için en içten taziyelerimizi iletiyor, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve metanet diliyoruz. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, Facebook hesabından yapılan paylaşımda, kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Acılı ailelere içten taziyelerimizi sunuyor, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada da "20 askerin hayatını kaybettiği askeri uçak kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verdi.

Daha önce Azerbaycan, Çin, İrlanda, Norveç, Kanada, Danimarka, Avustralya, ABD, Japonya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB), Polonya, Kosova, Bosna Hersek, Pakistan ve İran temsilcilikleri ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da yayımladıkları mesajlarla kazada şehit olan askerler için Türkiye'ye taziyelerini iletmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.