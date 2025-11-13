Haberler

Türkiye'deki yabancı misyonlardan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajları paylaştı.

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajları paylaştı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X sosyal medya platformu aracılığıyla yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileğinde bulundu.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Katar Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, askeri nakliye uçağı kazasında hayatını kaybedenler için Türk hükümetine ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini sunar. Katar Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerine sarsılmaz desteğini teyit eder." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan - Azerbaycan sınırındaki trajik kazasından büyük üzüntü duydum. TSK ve Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden askerlerin ailelerine, TSK ve tüm Türk halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." paylaşımında bulundu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden "İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Gürcistan'da meydana gelen C-130 tipi uçağın trajik kazasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve tüm Türk halkına en içten taziyelerini sunar." mesajı paylaşıldı.

Somali'nin Ankara Büyükelçiliği, taziye mesajında, "Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, C-130 askeri nakliye uçağının kazasında hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve kardeş Türk halkına en derin taziyelerini sunar. Allah şehitlere rahmet eylesin, ailelerine sabır ve başsağlığı versin." açıklamasında bulundu.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, 20 Türk askerinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulanarak "Kurbanların ailelerine, Türk halkına ve Türkiye Hükümeti'ne en içten taziyelerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan C-130 tipi kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elim kazada şehit olan Türk askerleri için en içten taziyelerimizi iletiyor, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve metanet diliyoruz. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Romanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, Facebook hesabından yapılan paylaşımda, kazadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Acılı ailelere içten taziyelerimizi sunuyor, bu zor zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve yetkilileriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada da "20 askerin hayatını kaybettiği askeri uçak kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verdi.

Daha önce Azerbaycan, Çin, İrlanda, Norveç, Kanada, Danimarka, Avustralya, ABD, Japonya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB), Polonya, Kosova, Bosna Hersek, Pakistan ve İran temsilcilikleri ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da yayımladıkları mesajlarla kazada şehit olan askerler için Türkiye'ye taziyelerini iletmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, 11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.