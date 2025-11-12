Haberler

Türkiye'deki yabancı misyonlardan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajları

Güncelleme:
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajları paylaştı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X sosyal medya platformu aracılığıyla yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileğinde bulundu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, "Kardeş Türkiye'ye ait C-130 tipi askeri uçağın kaza geçirdiği haberi, bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileriz. Arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği, " Gürcistan'da meydana gelen Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı.

Norveç'in Ankara Büyükelçiliği, "Dün Gürcistan'da meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." paylaşımında bulundu.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton, "Bugün Gürcistan'da meydana gelen Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağının kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla birlikte. Türk halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, "Gürcistan'da meydana gelen Türk askeri kargo uçağı kazası ve yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." paylaşımını yaptı.

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally-Anne Vincent, "11 Kasım 2025'te yaşanan Türk askeri kargo uçağı kazasından derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine ve bu zor dönemde Türk halkına başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, Japonya, Fransa, Rusya, Hollanda, Yunanistan, Almanya, Ukrayna, Avrupa Birliği (AB), Polonya, Kosova, Bosna Hersek, Pakistan, İran ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) da yayımladıkları mesajlarla kazada şehit olan askerler için Türkiye'ye taziyelerini iletmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
