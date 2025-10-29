Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türk halkını ve hükümetini kutladığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki dostluğun güçlenmesi ve ilişkilerimizin derinleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Nice yıllara." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini ve ülkenin ilk Cumhurbaşkanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle barış, refah ve sürekli gelişme dileklerimizi, ayrıca Polonya-Türkiye dostluğunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği de Mustafa Kemal Atatürk ve 20 Ekim 1921'de Fransa ile Türkiye arasındaki savaşı bitiren anlaşmanın imzacılarından Fransa hükümeti özel temsilcisi Franklin Bouillon'un fotoğrafını paylaşarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim 1923'te kurulduğunu ve bu olayın ülkenin ve tüm bölgenin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz on yıllarda Türkiye, egemenliğine ve geleneklerine sadık kalarak, devlet kurumlarını ve ulusal kimliğini güçlendirerek büyük bir yol kat etti." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik, paylaşımda, 1933'te Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninde çekilen Sovyetler Birliği'nden üst düzey yetkili Kliment Voroshilov ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı arşiv fotoğraflarını paylaşarak, Türk halkını Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladıklarını, barış, refah ve esenlik dilediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Temsilciliği de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti 102. yaşında. Sürdürülebilir kalkınma, barış ve eşitlik dolu bir geleceği birlikte inşa etmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini ve Cumhuriyet'in kalıcı değerlerini andıklarını, dost Türkiye halkına en içten dileklerini sunduklarını belirtti.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Pakistan'dan Türkiye ile kardeşlik mesajı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı'nda Türk kardeşlere en içten tebriklerini ileterek, "Pakistan, kardeş Türkiye'nin barış, ilerleme ve refahının devamı için en içten dileklerini ve dualarını sunar. Pakistan-Türkiye kardeşliği çok yaşa." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği de "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de yaptığı paylaşımla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçi Tamura Masami'nin video mesajını paylaştı. Tamura, "Merhaba. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Bu benim burada kutladığım ilk bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin daima yükselmesini dilerim." dedi.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder de X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Türkiye-İtalya tarihi dostluk ilişkileriyle bağlı"

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın kutlama mesajını paylaştı.

Mattarella, "Türkiye ve İtalya, tarihi dostluk ilişkileriyle birbirine bağlıdır. Dost Türk halkına refah ve esenlik dileklerimi sunarım." ifadesini kullandı.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği de "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle dost ve kardeş Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve halkına barış, refah ve daimi ilerleme diliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlarken, AB ile Türkiye arasındaki ortak tarihe, değerlere, kültürel bağlara dayanan yakın işbirliğimizi de gururla hatırlıyoruz. Barış, demokrasi ve refah dolu bir gelecek için birlikte nice yıllar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünde tüm Türk halkını kutlayarak, "Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dost ve kardeş Türk hükümetini ve halkını içtenlikle kutladıklarını belirterek, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip iki Müslüman ve komşu ülke olan İran ile Türkiye'nin, her zaman dostane ilişkiler ve çeşitli alanlarda etkili işbirlikleri içinde olduğunu vurguladı.

Bu kadim bağın kapsamlı ve çok yönlü ilişkilerin daha da pekişmesi ve derinleşmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu kaydeden Elçilik, "Bu kutlu günün, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin ileriye dönük olarak daha da güçlenmesi yönünde yeni bir fırsat olmasını temenni ediyoruz. Bu büyük gün dolayısıyla bir kez daha tebriklerimizi sunar, Türkiye Cumhuriyeti halkına ve hükümetine sağlık, izzet ve engin başarılar dileriz." ifadesini kullandı.

Guatemala'nın Ankara Büyükelçiliği de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk hükümeti ve kardeş Türk halkını en içten dileklerle kutladıklarını belirtti.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de Türk halkına Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebriklerini ileterek, "Gelecek yıllarda (Türkiye) Cumhuriyete daha büyük refah ve başarı diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet." ifadesine yer verdi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.