Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajları paylaştı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Büyükelçi Takahiko Katsumata Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü Türkçe olarak tebrik etti.

Katsumata, diplomatik kariyerinde Türkiye'nin büyük gelişimine bizzat şahit olduğunu belirterek, " Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 100 yıl ve daha sonrasında daha da gelişmesini yürekten diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümünün kutlanacağına işaret eden Katsumata, "Bundan dolayı iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da derinleşerek devam etmesini temenni ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de X platformundan yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajdaki kutlama videosunu paylaştı.

Morris videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ve ülke tarihi için bu özel zamanda bu görevi yürütmenin kendisi için "büyük onur" olduğunu vurgulayarak, "Bugün sadece modern Türkiye'nin doğuşunu değil, bir milletin vizyonunu, direncini ve kararlılığını da kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, Türk halkına en içten tebrik ve dileklerini iletmekten mutluluk duyduğunu belirterek "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz bu yıl hem Sri Lanka hem de Türkiye için ayrı bir önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Dissanayake, "Bu vesileyle, çoğulculuğu, demokrasiyi ve laikliği savunarak Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecini başlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de derin saygılarımı iletmek istiyorum." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin X platformunda paylaşılan videolu mesajında konuşan Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, "Dost Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramını ve kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor ve tebriklerimizi sunuyoruz." sözlerini sarf etti.

Zahiri, Türkiye'nin ve BAE'nin ortaklığına ve taraflar arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ve dost halkına ilerlemenin ve refahın devamını diliyoruz. İlişkileri çeşitli alanlarda güçlendirmeyi her daim sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da X'te yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan mesaj paylaştı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, X platformunda yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 100. senenizi yürekten kutluyor, hepinize coşkulu, mutlu bir gün diliyorum." ifadelerini kullandı.

Norveç'in Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, "Bugün, başta 100 yıl önce Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı, birçok Türk için önemli olan Türkiye'nin 100. yıl dönümü. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun" ifadesine yer verildi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle "Tüm Türk halkına tebrikler." mesajı paylaşıldı.

Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçiliğinin, X'teki paylaşımında "Güney Afrika Büyükelçiliği, Türk halkının gurur ve neşeyle 100. yılını kutladığı ve bağımsızlığın öncüsü Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyor." ifadeleri yer aldı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, X platformunda, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak "Bu tarihi dönüm noktasında, modern ve laik bir cumhuriyet inşa eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu ve cesaretini selamlıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye'nin 100 yıllık uzun bir yoldan geldiğini ve engellerle mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Annan, "Danimarka müttefiki ve dostu Türkiye ile birlikte çalışarak herkes için daha iyi gelecek inşa etmeyi iple çekiyor." ifadesine yer verdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayan bir mesaj paylaşıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin X'teki paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını içtenlikle kutluyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılda daha fazla kalkınma ve refah kazanmasını diliyoruz, Türk halkına mutluluk ve esenlikler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X'te yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlanarak "Atatürk'ün 1923'te Cumhuriyet'in ilanından 2023'ün modern ve hayat dolu Türkiye'sine kadar, bu ulus, farklı alanlarda gelişti ve dünyanın saygısına ve takdirine şayan bir ülke inşa etti." açıklaması yer aldı.

Paylaşımda, Kanada'nın, milli direnç, güç ve başarı dolu bir yüzyılı yansıtan bu günün kutlanmasına ortak olmaktan gurur duyduğu kaydedildi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin dönemin İtalyan gazetelerinin kupürlerini paylaşarak, "100 yılın ardından, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyoruz" ifadesine yer verdi.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliği ise X platformundan, "Dost Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun" mesajı paylaştı.

Paylaşımda, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Samuel Beckett Köprüsü'ne Türk bayrağının yansıtıldığı bir fotoğrafa da yer verildi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X'teki videolu paylaşımında Türkçe konuşan Büyükelçi Maciej Lang, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Lang, Polonya ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın da 100. yılı olduğuna dikkati çekerek, "Bu köklü dostluğun daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." dedi.