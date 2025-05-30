Türkiye, NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na Katıldı

Türkiye'deki üniversiteler, bu yıl ilk kez Türkiye Ulusal Ajansının koordinasyonu ve desteğiyle "Türkiye'de oku" (Study in Türkiye) sloganı altında, ABD'de California eyaletinin San Diego şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı özelliğine sahip NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Astarcı, "Bugün, ABD'nin California eyaleti, San Diego şehrinde dünyanın en büyük yükseköğretim fuarı NAFSA'dayız. İlk defa Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığının öncülüğünde, 53 üniversitemizle birlikte Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, YÖK, DEİK gibi kurumlarımızla büyük bir katılım sağladık." dedi.

Türkiye Ulusal Ajansının 22 yıldır, Erasmus plus programı kapsamında 50 bini aşkın öğrenci ve öğretim üyesini yurt dışına gönderdiğini söyleyen Astarcı, her yıl gerek ABD'de gerek Avrupa'da, dünya çapında fuarlarda, Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde büyük katılım sağlayarak faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Astarcı, fuara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Yeni Yüzyılı mottosuna uygun bir katılım sağlandığını söyleyerek "Ülkemizi yüksek öğretimde de dünyanın merkezi haline getirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.