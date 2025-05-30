Türkiye, NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na Katıldı

Türkiye, NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, bu yıl 'Türkiye'de oku' sloganı altında ilk kez NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, 53 üniversite ve çeşitli kurumlarla birlikte gerçekleştirilen katılımın amacını vurgulayarak, Türkiye'nin yüksek öğretim alanında dünya genelinde merkezi konuma gelme hedefini aktardı.

Türkiye'deki üniversiteler, bu yıl ilk kez Türkiye Ulusal Ajansının koordinasyonu ve desteğiyle "Türkiye'de oku" (Study in Türkiye) sloganı altında, ABD'de California eyaletinin San Diego şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, dünyanın en kapsamlı yükseköğretim fuarı özelliğine sahip NAFSA 2025 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Astarcı, "Bugün, ABD'nin California eyaleti, San Diego şehrinde dünyanın en büyük yükseköğretim fuarı NAFSA'dayız. İlk defa Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığının öncülüğünde, 53 üniversitemizle birlikte Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, YÖK, DEİK gibi kurumlarımızla büyük bir katılım sağladık." dedi.

Türkiye Ulusal Ajansının 22 yıldır, Erasmus plus programı kapsamında 50 bini aşkın öğrenci ve öğretim üyesini yurt dışına gönderdiğini söyleyen Astarcı, her yıl gerek ABD'de gerek Avrupa'da, dünya çapında fuarlarda, Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde büyük katılım sağlayarak faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Astarcı, fuara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vizyonu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin Yeni Yüzyılı mottosuna uygun bir katılım sağlandığını söyleyerek "Ülkemizi yüksek öğretimde de dünyanın merkezi haline getirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu

Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim

Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.