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Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında düzenlenen Çin Köprüsü dil yarışmasının finali gerçekleştirildi

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Türkiye genelindeki 7 üniversiteden 17 yarışmacının katıldığı 23. Çin Köprüsü dil yarışmasının final turu, İstanbul'da Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmacılar dil becerilerini ve Çince ile ilgili sanatsal yeteneklerini sergiledi.

İSTANBUL, 12 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik İstanbul'da düzenlenen 23. "Çin Köprüsü" dil yarışmasının yarışmacıları ve jüri üyeleri toplu fotoğraf çektirdi, 11 Mayıs 2024.

23. "Çin Köprüsü" dil yarışmasının final turu, Türkiye genelindeki 7 üniversiteden 17 yarışmacının katılımıyla Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmacılar şarkı söylemek, dans etmek ve müzik aletleri çalmak gibi performanslarla dil becerilerini ve Çince ile ilgili sanatsal yeteneklerini sergiledi. (Fotoğraf: Safar Rajabov/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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