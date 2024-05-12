Türkiye'deki Üniversite Öğrencileri Arasında Çin Köprüsü Dil Yarışması Yapıldı

İSTANBUL, 12 Mayıs (Xinhua) -- Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik 23. "Çin Köprüsü" dil yarışmasının final turu Cumartesi günü İstanbul'da yapıldı.

Final, Türkiye genelindeki yedi üniversiteden 17 yarışmacının katılımıyla Okan Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmacılar şarkı söylemek, dans etmek ve müzik aletleri çalmak gibi performanslarla dil becerilerini ve Çince ile ilgili sanatsal yeteneklerini sergiledi.

Okan Üniversitesi Çince Mütercim Tercümanlık hazırlık sınıfı öğrencisi Deniz Gümüşlü birincilik ödülüne layık görüldü. Gümüşlü, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Yarışmanın ardından Xinhua'ya konuşan Gümüşlü, gelecekte Çin'de eğitim alma hayalini dile getirerek, "Sınıfıma kayıt olduktan sonra Çin'e olan merakım başladı ve bu da Çin'e olan ilgimi daha da artırdı" dedi.

Okan Üniversitesi Rektörü Güliz Mugan açılış konuşmasında, Çince kurslarında Türk öğrencilerin dil öğrendiklerini ve birer "kültür elçisine" dönüştüklerini vurguladı.

Mugan, "Çince yeterlilik yarışmalarının amacı Çin kültürü ile dil yeterliliğini teşvik ederken Çin'e ilişkin küresel farkındalığı ve anlayışı artırmak" diye konuştu.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise Türkler arasında Çince öğrenmeye yönelik artan ilgiye işaret etti.

Wei, daha fazla Türk gencinin Çin'i ziyaret etmesi ve Çinli gençlerle daha fazla fikir alışverişinde bulunarak iki ülke arasındaki dostluğu, kültürel etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi ortaklaşa teşvik etmesi temennisinde bulundu.