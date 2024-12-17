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Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüyor
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İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen 26 yaşındaki Eysem Mentar, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti.

Mentar, 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, hiçbir ülkenin kendilerine kapılarını açmadığını belirterek, "Şimdi ülkemiz temizlendi, ülkemize döneceğiz. Allah Türk halkından razı olsun. Ekmeğini yedik, suyunu içtik, Türkiye'yi özleyeceğim." dedi.

Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Türkmen de (36) Suriye'de savaşın bitmesi üzerine ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Türkmen, "Türk halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Türk halkı bize çok iyi davrandı. Suriye'de yeni bir yaşam bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kasaplık yaptığını dile getiren Türkmen, mesleğini ülkesinde sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve bazı yardım kuruluşları, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında Suriyeli ailelere, bölgede tedbir alan polis ekiplerine ve basın mensuplarına sıcak çorba dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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