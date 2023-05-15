Türkiye'deki seçimler dünya basınında geniş yer buldu: (1)

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Seçimin nabzını manşetten okurlarına duyuran Avrupa'da birçok yayın kuruluşu ve gazete, yüzde 85'i aşan yüksek katılım oranını işaret ederek Türk seçmenin sandığa gösterdiği ilgiye dikkati çekti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tura önde gittiğini vurguladı.

İngiltere

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC seçim haberlerini, "Gergin gecenin ardından üstünlük Erdoğan'da gözüküyor" başlığıyla verdi. Haberde Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu aldığı, Erdoğan'ın ise ipi önde göğüslediği belirtildi.

Seçim öncesi Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlarıyla dikkati çeken The Economist ise seçimlere ilişkin haberinde, Erdoğan'ın otoriter bir lider olduğunu iddia ederek "Erdoğan'ın kesin zaferi dışında bu, ülkedeki muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuç. Rakipler, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine güçlü bir ivmeye giriyor gibi görünüyordu." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın da yüzde 49,4 almasıyla seçimin ikinci tura kaldığı belirtilen haberde yine de bu oranların hem Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem de anketçiler tarafından tahmin edilemediği vurgulandı.

İngiliz The Guardian gazetesi birinci sayfasında seçimin yüksek katılımla yapıldığına dikkati çekerek, "Yüksek katılımla yapılan Türkiye seçimleri ikinci tura gidiyor." ifadesini kullandı. Gazete, 4. ve 5. sayfasını da tamamen Türkiye seçimlerine ayırdı.

The Independent gazetesinde de "Türkiye seçimleri başa baş mücadelenin ardından ikinci tura gidiyor" başlığıyla yazılan haberde gece boyunca yapılan açıklamalara yer verildi, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın diğer adayların kazanmasını önleyen faktör olduğu öne sürüldü.

Fransa

Fransız kanal France 24, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşı karşıya : Türkiye'deki seçimlerden akılda kalanlar" başlığı altında seçimin ilk turuna ilişkin değerlendirme haberi ele aldı. Nihai seçim sonuçlarının beklendiği ifade edilen haberde, seçimin ikinci tura kaldığının görüldüğü belirtildi.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm anketleri yanıltarak rakibi Kılıçdaroğlu'nu 2,6 milyon oyla geride bıraktığı vurgulandı.

İkinci tura kalan seçimlerde Oğan'ın kritik rol üstlendiğini öne süren France24, AK Parti'nin TBMM'de çoğunluğu elde ettiğini de belirtti.

Fransız 20 Minutes gazetesi seçimin ilk turuna ilişkin haberinde "Türkiye cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan için benzeri görülmemiş bir ikinci tur şekilleniyor" ifadesine yer verirken, La Croix gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir tura hazırlandığını belirtti.

Almanya

Almanya'da Spiegel dergisi seçimler ilgili haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçiminde beklenenden daha iyi bir performans sergilediğini vurguladı.

Haberde, Erdoğan'ın birçok anketin öngördüğünden daha iyi oy oranına ulaştığı ve ikinci tura açık bir şekilde favori olarak girdiği belirtildi. Öte yandan, ilk turda Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan Oğan'ın desteğinin ikinci turda "sonucu belirleyici bir güç" olacağı öne sürüldü.

Bild gazetesi ve Welt gazeteleri de seçim haberlerinde ikinci tur vurgusu yaptı.

Welt'in haberinde Erdoğan'ın zaferden emin göründüğü, Kılıçdaroğlu'nun ise hükümeti manipülasyonla suçladığı ifade edildi. Erdoğan'ın ikinci turda psikolojik üstünlüğe sahip olabileceğine işaret edildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de "Erdoğan, demokrasi şölenini kutluyor ve muhtemelen ikinci seçime gitmek zorunda" başlığıyla verdiği haberde, henüz oyların tümünün sayılmadığı belirtildi.

Ne Erdoğan'ın ne de Kılıçdaroğlu'nun yüze 50'yi geçeceğine ilişin bir emarenin bulunmadığı ifade edilen haberde, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda kazandığı çoğunluktan dolayı bir avantaja sahip olabileceği aktarıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberinde Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın önde olduğu ifade edildi.

Avrupa basını ikinci turda seçilme ihtimali yüksek aday olarak Erdoğan'ı adres gösterdi

Hollanda'da sandık sonuçlarını yakından takip eden NOS ve NU haber siteleri, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti.

De Telegraaf gazetesi de ikinci turda Erdoğan'ın, seçilme ihtimali en yüksek aday olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Türkiye'deki seçimlere ilişkin haberini "Türkiye, ikinci tur seçimlere gidiyor" başlığıyla okuyucularıyla paylaştı. Haberde, yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk defa ikinci tura kaldığı ancak mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmeyi başardığı ifade edildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard, seçimleri "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura gidileceğine işaret ediyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) haberinde de "Türkiye'de yapılan seçimlerde (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile rakibi Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak. Her ikisi de ilk turda cumhurbaşkanı seçimini kazanmak üzere oyların gerekli yüzde 50'sini alamadı. 600 üyeli mecliste ise Erdoğan yine en çok milletvekilliğine sahip olacak." ifadesi kullanıldı.

İspanya'da El Pais, "Erdoğan'ın ölçülü zaferi Türkiye'yi ikinci tura yönlendiriyor" başlığıyla verdiği haberinde, "Muhalefet adayı Kılıçdaroğlu, 4 puan geride kalıyor ve iki hafta sonra belirleyici zafere ulaşmanın yolunu arayacak." ifadeleri kullanıldı.

El Mundo ve La Vanguardia seçimlerin ikinci tura kalmasını ön plana çıkarırken; La Razon, "Anketlerin söylediği gibi Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimleri sonuna kadar başa baş geçti. Erdoğan'ın partisi mecliste kazandı. Seçimlere katılım rekor düzeyde oldu." ifadelerini öne çıkardı.

İtalyan ANSA ajansı da "Türkiye, ikinci tura gidiyor. Erdoğan yüzde 50'nin altında" başlığıyla Türkiye'deki seçimleri manşetten duyurdu. ANSA'nın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sonuçlar olmasa da zirvede yer aldığını ilan ettiği, ikinci turda çıkan sonuca saygı duyacağını söylediği aktarıldı.

La Stampa gazetesi ikinci tur için, "Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na göre telafisi mümkün görünmeyen bir avantajla ikinci tura gidiyor. Yüzde 50'ye çok yakın, diğeri yüzde 44'ün biraz üzerinde." değerlendirmesini yaptı.

La Repubblica gazetesi "Türkiye, ikinci tura doğru gidiyor" başlığıyla verdiği haberinde "Bazı analizlere göre, ikinci turda Erdoğan zafer için büyük şansa sahip olabilir ama burada bu seçimin sürprizi olan Sinan Oğan'ın oyları belirleyici olacak." ifadeleri yer aldı.

İsviçre'de Blick gazetesinin "Erdoğan Türkiye'de ikinci tur seçimlere hazır" başlıklı haberinde Erdoğan'ın psikolojik üstünlük elde ettiğine değinildi.

NZZ gazetesi de seçim haberini, "Türkler için kimlik, performanstan daha önemli. Erdoğan'ın seçmenleri, ekonomik krizde bile Erdoğan'ın yanında" başlığıyla verdi.

Haberde, Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kazanma şansını küçük bir farkla kaçırdığını ancak ikinci tur seçimlerinin açık ara favorisi olduğu bildirildi.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura doğru" başlığını kullandı.

Cumhur İttifakının AK Parti'nin milletvekili sayısındaki önemli düşüşe rağmen meclisteki mutlak çoğunluğunu koruduğuna dikkat çekilen haberde "Bu, Türk cumhurbaşkanına önemsiz olmayan bir psikolojik üstünlük sağlıyor." denildi.

Haberde seçimlere yüksek katılım oranına vurgu yapılarak, "Türkler, her zamanki gibi, yüksek oranda oy kullandılar." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıradan bir vatandaş gibi İstanbul'da oy kullanma sırasını beklerken görüntülendiğine yer verilen haberde, "6 Şubat depremlerinin harap ettiği güney ve güneydoğu bölgelerinde seçmenler, depremlerin okulları yıktığı veya zarar verdiği yerlere kurulan prefabrik ofislerin önünde de kuyruk oluşturdu." ifadesi kullanıldı.

Ülkenin önde gelen Flamanca gazetesi de Morgen da "Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimleri kararsız görünüyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olası bir ikinci turu kabul ediyor" başlığını kullandı.

Yunanistan'da Ta Nea gazetesi, Türkiye'deki seçimlere ilişkin başlığında "anketlerin başarısızlığına" işaret ederek, ikinci turun sonucu belirleyeceğini vurguladı.

Kathimerini gazetesi Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları için "Erdoğan anketleri, Kılıçdaroğlu beklentileri yanlış çıkardı" başlığını kullandı.

Erdoğan'ın birinci turun kazananı olduğunu belirten Kathimerini, "28 Mayıs için heyecan devam ediyor." ifadelerine yer verdi. Gazetenin "Erdoğan'ın dayanma gücü ve zor Türk-Yunan ilişkileri" başlığıyla verdiği analizde de Millet İttifakı'nın zaferine ilişkin senaryoların artık "gereksizler sepetinde" olduğu ifade edildi.

Ethnos gazetesinin haberinde de ikinci turda Sinan Oğan'ın belirleyici olacağı belirtildi.

Balkanlar

Sırbistan'da Tanjug haber ajansı, seçim haberini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk tur sonuçlarından memnun" başlığıyla verdi.

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden Dnevni Avaz haberinde, "Erdoğan'ın önemli bir avantajı var ama yeterli değil: Türkiye ikinci tura gidiyor", haber sitesi Klix de "Kılıçdaroğlu büyükşehirlere hakim" başlıklarını kullandı.

Hırvatistan'ın haber ajansı HİNA seçim haberini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna avantajlı giriyor", Karadağ ajansı MİNA da "Erdoğan önde ama mutlak çoğunluğu sağlayamadı" şeklinde okuyucularına duyurdu.

Baltıklar

Finlandiya'dan YLE seçime ilişkin yaptığı haberde "Uzun seçim gecesi henüz bir çözüm getirmedi - Türkiye'nin ikiye bölünmüşlüğü daha da derinleşiyor gibi görünüyor" başlığını kullandı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonu'nda yer alan haberde ise "Dramatik bir gecenin ardından Türkiye, cumhurbaşkanı seçimlerinin tarihi ikinci turuna hazırlanıyor" başlığı kullanıldı. Haberde seçim gecesi Erdoğan'ın destekçilerine hitap ettiği ve "muzaffer" bir görüntü sergilediğine dikkat çekildi.

Estonya Kamu Yayıncılığı (ERR) da seçimin ikinci tura kaldığını ve katılımın yüzde 90 civarında olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki seçim sistemine dair bilgilendirme yaptı.

Polonya haber ajansı PAP seçim sonuçlarını, ayrıca Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını okuyucularıyla paylaştı.

-Öne çıkan yayın kuruluşları

Avrupa'da önde gelen haber sitelerinden Politico, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ikinci tur için karşı karşıya geliyor" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasında ikinci tur için mücadele etmeye hazır olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyların anketleri hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

Haberin ara başlığında "Dünyanın en önemli seçimi" ifadesi kullanılarak, "Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi, hem 85 milyonluk NATO üyesi ülkede demokrasinin geleceği, hem de Avrupa ve Orta Doğu'nun güvenliği açısından büyük sonuçlar doğuracağı için bu yıl dünyanın en yakından izlenen siyasi çekişmelerinden biri haline geldi." denildi.

Euronews sitesinde de Türkiye'deki seçimler, ilk haber olarak yer aldı.

(Sürecek)