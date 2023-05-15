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Türkiye'deki seçim heyecanı Brüksel'e yansıdı

Türkiye'deki seçim heyecanı Brüksel'e yansıdı

Güncel Haberler

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklere yansıdı.

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin heyecanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklere yansıdı.

Brüksel'de Türk nüfusun yoğun yaşadığı Schaerbeek semtinde toplanan yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı.

Araçlarıyla korna çalarak sokaklarda tur atan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı, tekbir getirdi ve çatapatlar patlattı.

Brüksel polisi bölgedeki bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapattı.

Brüksel Seçim Sonuçları
Brüksel Yerel Seçim Sonuçları 2019
Brüksel Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Belçika Türkiye Brüksel Güncel Haberler

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