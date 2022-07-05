Türkiye'deki mültecilerin farklı yüzü: Yüksek dağlarda çobanlık yapan Afganlar - Haberler

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Türkiye'deki mültecilerin farklı yüzü: Yüksek dağlarda çobanlık yapan Afganlar

DailyMotion.com - Güncel
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Tüm tartışmalardan uzakta, Türkiye'nin doğusundaki dağlık bölgelerde çobanlık yapan Afgan gençler, büyük şehirlerde fabrikalarda çoğunlukla kaçak ve ucuza çalışan mülteci hikayelerinden farklı bir portre çiziyor.

Tüm tartışmalardan uzakta, Türkiye'nin doğusundaki dağlık bölgelerde çobanlık yapan Afgan gençler, büyük şehirlerde fabrikalarda çoğunlukla kaçak ve ucuza çalışan mülteci hikayelerinden farklı bir portre çiziyor.

DailyMotion.com / Güncel

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