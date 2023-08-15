Türkiye'deki Kurtlar Fotokapanlara Yakalandı
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kurtlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı. DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, bu kez kurtlar yer aldı. Paylaşımda 'Ulu dağların, görkemli ormanların özgür ruhlu sakinleri' ifadeleri kullanıldı.
Kurtların doğal yaşamı fotokapana yansıdı
TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerindeki kurtlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.?DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, bu kez kurtlar yer aldı. Paylaşımda "Ulu dağların, görkemli ormanların özgür ruhlu sakinleri" ifadeleri kullanıldı.