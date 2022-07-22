TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI - Haberler

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TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLERE YÖNELİK SUİKAST PLANLAYAN 3 İRANLI TUTUKLANDI

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı.

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İran uyruklu 3 şüpheli dün tutuklandı. Soruşturmada ilk operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 4 şüpheli 29 Haziran'da tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem tehdidine ilişkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, 17 Haziran 2022'de emniyet müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı yakalanmıştı. 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maryam Mohammadı yurt dışına çıkışı yasağı konularak serbest bırakılırken, diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

Soruşturmanın devamında, ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerçekleştirmeyi planlayan Jamal Ghadakchı ve keşif yapan Iman Shoajaeıfard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandı. Operasyonda 3 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 tabancıya takılı siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda 7.65 çapında fişeğe ele geçirilerek el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye İsrail İran Güncel Haberler

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