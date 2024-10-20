Türkiye'deki İnsansız Hava Araçları ve Pilot Sayısında Artış

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye'deki İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 68 bin 647'ye, pilot sayısının ise yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki İHA ve İHA pilot lisansı bulunan kişi sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitimler ve çalışmalar sayesinde İHA sayısı ve İHA pilot lisansı bulunan kişilerin sayısında önemli bir artış yaşandığına dikkat çekerek, "2024 Eylül ayı sonu itibarıyla İHA sayısı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 12,5'lik artışla 68 bin 647'ye ulaştı. İHA pilotu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 1 milyon 536 bin 993'e ulaştı" dedi.

HER YIL 5 BİN İLE 8 BİN ARASI YENİ KAYIT

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 'İHA Sistemleri Talimatı' kapsamında İHA'lara özel kayıt sistemi oluşturduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu sayede söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını kaydetti. İHA kayıt sistemine her sene yaklaşık 5 bin ile 8 bin arası yeni İHA'nın kayıt olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımının oldukça arttığını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca, İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi ile erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşım ile İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunu sağlayacaklarını belirterek, "Böylece İHA'ların yarattığı emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldıracağız. İHATTYS Projesi, ülkemizdeki tüm İHA operasyonlarının İHA'lara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yönetilebilmesini amaçlıyor" değerlendirmesinde bulundu.