Türkiye'deki Hayvancılık İstatistikleri Açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran sonu itibarıyla ülkedeki büyükbaş sayısının 17,2 milyon, küçükbaş sayısının 58,2 milyon olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş sayısı, 2025 yılı haziran ayında 17 milyon 189 bin baş oldu. Büyükbaş kategorisinde; sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin baş, manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş sayısı, 2025 yılı haziran ayında 58 milyon 206 bin baş oldu. Küçükbaş kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,7 artarak 47 milyon 15 bin baş, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artarak 11 milyon 191 bin baş olarak gerçekleşti.