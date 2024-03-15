Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrencilerden Gazze'ye yardım çağrısı

Türkiye'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler, Gazze'deki halkın 24 saat oruç tuttuğunu belirterek, Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını söyledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gazze'den Türkiye'ye tedavi amaçlı gelen Filistinliler ile Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrenciler için Ankara'da iftar programı düzenledi.

Programa katılan Filistinli öğrenciler, Gazze'deki insani kriz hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Başkent Üniversitesinde Film Tasarımı Bölümünde öğrenim gören Abdurrahman Essam, Gazze'de durumun çok kötü olduğunu belirterek, denizden, havadan ve karadan abluka olduğunu, tüm kapıların da kapandığını söyledi.

Essam, Gazze'ye ulaşan insani yardımların da hala ihtiyacın çok altında olduğuna dikkati çekerek, Gazze'deki duruma dair hislerine ilişkin, "Dürüst olmak gerekirse utanç duyuyorum. Ben burada yiyebiliyorum, sağlığım iyi. Bir yerlere gidip gelebiliyorum ama orada kahvaltı bile edemiyorlar. Ramazanda tek bir öğün var, o öğünde bile zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Gıda ve su eksikliğinden dolayı ölen çocuklar var. Temiz su yok. Burada marketten bir şişe su satın alabilirsiniz ama orada insanlar için durum çok kötü." ifadelerini kullandı.

Durumun daha iyi olmasını umduğunu dile getiren Essam, ramazanın kutsal bir ay olduğunu ve herkesten Gazze'deki halkı için dua etmesini istedi.

" Gazze'de ramazan 5 ay önce başladı"

Ankara Üniversitesinde gazetecilik bölümünde öğrenim gören Mustafa Alnatsheh de 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

Alnatsheh, ramazanın Gazze'de nasıl geçtiğini düşünmenin bile üzücü olduğunu ve bunun tüm Müslüman alemi için utanç verici olduğunu söyledi.

Ramazanda Gazze'nin durumuna ilişkin Alnatsheh, " Gazze'de ramazan 5 ay önce başladı. Ne iftar ne sahur var şimdi. 5 aydır ne yemek vardı ne de su vardı. Aynı durumda, onların sevabının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Alnatsheh, Gazze'deki halkın mücadelesinin Filistinliler ve İslam alemi için gurur verici olduğuna işaret ederek, ramazanın Gazze için zafer ayı olmasını umduğunu dile getirdi.

"Gazze'de 24 saat oruç tutuyorlar"

Ramazanda Gazze'deki halkı düşündüğündeki hislerine dair Alnatsheh, "Açıkçası ramazanın özellikle ilk gününde yemek yerken iftarda arkadaşlarla birbirimize baktık. Biz iftar yapıyoruz, orucumuzu açtık ama Gazze'deki insanlar, bizim halkımız orada iftarını yaptı mı, orucunu açtı mı? Aslında zaten 24 saat oruç tutuyorlar. Bu sebeple üzücü, bizim halkımız orada savaşırken biz de burada yemeklerimizi yiyip su da içip normal hayatımıza devam ederken, gerçekten diyebileceğim hiçbir söz bulamıyorum." diye konuştu.

Alnatsheh, dünyanın iki yüzlü olduğunu gördüklerini kaydederek, 5 aydır Gazze'ye hiçbir yardımın ulaşmadığını ve dünyanın Filistin davasına ne kadar karşı olduğunu anladıklarını söyledi.

Bütün ülkelerin propaganda yaptığını da gördüklerini aktaran Alnatsheh, "Filistin halkı adına, Türkiye'ye Filistin halkına destek verdiği için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah tez vakitte Filistin ve Gazze'deki insanlar huzurlu şekilde hayatını yaşar." dedi.

Başkent Üniversitensinde Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğrenim gören Asil Almabhouh da 3 yıldır Türkiye'de yaşıyor.

Almabhouh, bu ramazanın Gazzeliler için en zoru olduğunu belirterek, gıdanın çok zor bulunduğunu ve az yardım geldiğini dile getirdi.

İnsanların çoğu zaman yiyecek bulamadığını aktaran lmabhouh, buldukları yemeklerin de aşırı pahalı olduğunu söyledi.

Ramazan ayındaki hissiyatına dair Almabhouh, "Ben genelde ramazanda çok heyecanlı oluyorum, çok güzel bir ay bizim için. Ama bu ramazan çok farklı. Hislerimiz, dualarımız hepsi Gazze için. Aslında bazen onların yerinde olmak istiyorum. Orada olmak çok kıymetli bir şey, şehit oluyorsun. O Allah'tan bir hediye gibi. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.