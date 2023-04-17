Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma için İspanya'da dans gösterisi yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlarla dayanışma için İspanya'da dans gösterisi organize edileceği bildirildi.

Dünyada her yıl 29 Nisan'da kutlanan Uluslararası Dans Günü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın Salamanca kentinde 28 Nisan'da yapılacak dans gösterisinin amacının Türkiye'deki depremzedelere yardım olacağı açıklandı.

Salamanca Belediye Başkan Yardımcısı Ana Suarez Otero, Yüksek Dans Enstitüsü Alicia Alonso Vakfı Direktörü Alberto Garcia Castano ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek'in katılımıyla Salamanca Kongre Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında dans gösterisinin içeriğiyle ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Salamanca'dan da yüksek bir dayanışma duygusuyla harekete geçildiğini aktaran Otero, yardımların devamı olarak bu yılki dans gösterisinden elde edilecek tüm gelirin de depremzedeler yararına açılmış olan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği hesabına yatırılacağını belirtti.

Büyükelçilik Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Zeybek de deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren İspanya'nın gösterdiği dayanışmaya teşekkür etti.

Zeybek, deprem bölgelerinde yeniden inşa sürecine girildiğini ve bu nedenle 28 Nisan'da yapılacak etkinliğin son derece anlamlı bir dayanışma göstergesi olduğunu ifade etti.

Kadrosunda Türk akademisyen, sanatçı Levent Karataş'ın da bulunduğu Alicia Alonso Vakfı Direktörü Castano ise Türkiye'deki deprem bölgelerine yardım için "Hayatın Renkleri" adıyla hazırladıkları dans gösterisini sahneye koyacaklarını kaydetti.

Klasik bale, modern dans, flamenko ve akrobasi gibi danslardan oluşan, bazıları dünya prömiyeri olan 7 koreografiyi 90 dakikalık bir gösteride sunacaklarını aktaran Castano, "İleriki tarihlerde benzer etkinliklerle yardım kampanyamıza destek olmaya ve İspanya kamuoyunda depremzedelere yönelik hassasiyetin korunması için çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Bilet fiyatının 6 avro olarak açıklandığı dans gösterisinin yardım amaçlı olmasından dolayı sınırsız satışa sunulacağı duyuruldu.