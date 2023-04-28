Türkiye'deki depremzedelere yardım için İspanya'da dans gösterisi yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlerle dayanışma için İspanya'da dans gösterisi organize edildi.

Dünyada her yıl 29 Nisan'da kutlanan Uluslararası Dans Günü etkinlikleri kapsamında Salamanca kentindeki Kongre Salonu'nda düzenlenen gösteri bu yıl Türkiye'deki depremzedelere adandı.

Geliri tamamen Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek 1,5 saatlik gösteri kapsamında Madrid'deki Kral Juan Carlos Üniversitesi Alicia Alonso Yüksek Dans Enstitüsüne bağlı dansçılar tarafından, bazıları dünya prömiyeri olan 7 koreografi sahnelendi.

"Hayatın renkleri" adı verilen gala gecesini, aralarında Salamanca Belediye Başkan Yardımcısı Ana Suarez Otero, Yüksek Dans Enstitüsü Alicia Alonso Vakfı Direktörü Alberto Garcia Castano ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Maslahatgüzar Ayşe Zeybek'in de olduğu 500'den fazla kişi izledi.

Maslahatgüzar Zeybek, burada yaptığı konuşmada, gösterinin adı olan "Hayatın Renkleri"ne atıfta bulunarak, "Tüm çabamız depremzedeler için gökyüzünü yine maviye dönüştürmek, onlar için yaşamı yine gökkuşağı gibi rengarenk kılmak adına. Acı ve keder evet, en koyusu yaşanıyor ancak korku ve yalnızlığa yer olmadığını bir kez daha göstermek için bu akşam burada toplandık." dedi.

Depremlerin yıkıcı bilançosunun yaklaşık 104 milyar dolar olduğunu ifade eden Zeybek, "Ancak başta İspanya olmakta üzere yabancı dostlarımızın yardımıyla yaralarımızı hızla sararak ayağa kalkmaya kararlıyız. Deprem sürecinde 90'ın üzerinde ülkeden arama-kurtarma ekibi ülkemize geldi. İspanya'dan UME ve ERICAM ekipleri bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına fedakarca katkıda bulundular. AECID'in Arsus'ta kurduğu sahra hastanesi bölgedeki depremzedelere en kritik günlerinde sağlık hizmeti verdi. Ayrıca 17 İspanyol sivil toplum kuruluşu da arama-kurtarma faaliyetlerine destek oldu. İspanya'nın gösterdiği dayanışma Türk halkının yüreklerinde sonsuza kadar baki kalacak. Müteşekkiriz." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki depremzedelere yardım için İspanya'da gelecekte de benzer etkinliklerin yapılacağı mesajı verildi.