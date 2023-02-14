Türkiye'deki Depremlerde Akrabalarını Kaybeden Gazzeli Aileler Acıya Boğuldu

6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem nedeniyle hayatını kaybeden on binlerce insan arasında birçok Filistinli göçmen de vardı.

6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem nedeniyle hayatını kaybeden on binlerce insan arasında birçok Filistinli göçmen de vardı.

Abdülkerim de bu göçmenlerden biriydi. Gazze'deki ailesi, Abdülkerim ve altı kişilik ailesinin Antakya'daki depremde öldüğü haberini alınca acıya boğuldu.

SES 1 (Arapça): OM RAED ABU JALHOUM, Abdülkerim'in annesi:

"Abdülkerim'in arkadaşı bizi aradı ve Abdülkerim ile tüm ailesinin depremde öldüğünü söyledi. Oğlumu ve ailesini evlerine getirmek, onları burada defnetmek istiyorum. Oğlumu ve ailesini görmeyeli 12 yıldan fazla oldu. Oğlum, Gazze'de iş olmadığı için çocuklarını da alıp iş aramak amacıyla Türkiye'ye gitti ama dönemedi."

SES 2 (Arapça): MUHAMMED ABU JALHOUM, Abdülkerim'in erkek kardeşi:

"Abdülkerim, kendisi ve ailesi için yoksulluktan ve savaşlardan uzak daha iyi bir yaşam ve istikrar arıyordu. Pek çok genç gibi, baskıdan, savaştan uzak düzgün bir hayat yaşamak istiyordu ama ne yazık ki Türkiye'de öldü."

Hamas yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'nın Göçmen Dairesi tarafından 2021'de yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'de yaklaşık 21.000 Gazzeli yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)