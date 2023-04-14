Türkiye'deki deprem bölgesine IGMG'nin yardımları devam edecek

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenenler için Avrupa'dan yaptıkları yardımların uzun vadeli olarak devam edeceğini söyledi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenenler için Avrupa'dan yaptıkları yardımların uzun vadeli olarak devam edeceğini söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan IGMG'de düzenlenen iftarda konuşan Ergün, depremler sonucu büyük yaraların açıldığını ancak bu yaraları birlikte saracaklarını belirtti.

Ergün, "Yüreğimiz yanıyor. Türkiye'de 11 ili ve Suriye'yi etkileyen, on binlerce canımızı alan, geride binlerce yaralı bırakan bir deprem yaşadık. Milyonlar evsiz kaldı. Eşimiz, dostumuz, kardeşimiz etkilendi. Bizler de bu yıkımı, bu acıyı tüm kalbimizle yaşadık, yaşıyoruz." dedi.

IGMG Genel Başkanı Ergün, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) muhakkak ki doğru söyledi. Bir uzvu rahatsızlanan vücudun bir parçası olarak biz de acıyı yüreğimizde hissettik, hemen seferber olduk. Elimizden gelenle, yollara düştük. Kardeşlerimize ulaşmanın, bir can kurtarmanın, bir yara sarmanın, AŞ olmanın, baş sokacak bir çadır olmanın yollarına baktık. Yaramız derin, yapılacak çok iş var. Bu yarayı sarmanın uzun süreceğini biliyoruz. Sabırla, şefkatle, metanetle, aklıselim ile çalışmaya, gayret sarf etmeye devam edeceğiz."

Bu gayrete ortak olan, canı gönülden yardıma koşan, dayanışma sergileyen herkese teşekkür eden Ergün, "Yaramız büyük. Bu yarayı ancak birlikte, yardımlaşarak, kalbi bir dayanışma ile sarabiliriz. Her yaştan insanımız seferber oldu. Teşkilatımızın her biriminde büyük bir gayret var. Hep birlikte kardeşlerimize ekmek olalım, su olalım. Çadır olalım, oyuncak olalım, şeker olalım. Bere olalım, kazak olalım. Bir olalım ama hep birlik olalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, sivil toplum kuruluşu ile dernek temsilcilerinin yer aldığı iftara, Türklerin yanı sıra Almanlar da katıldı.