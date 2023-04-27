Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Avusturya'da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Avusturya'da Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Avusturya'da Viyana, Salzburg ve Bregenz başkonsolosluklarında oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için vatandaşlar, yerel saatle 09.00'dan 21.00'a kadar bu 3 başkonsoloslukta oylarını kullanabilecek.

Yaklaşık 110 bin seçmenin 27 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde oy verebileceği ülkede ilk gün sandığa yoğun ilgi gösterildi.

Avusturya'da bu yıl ilk defa Graz, Linz ve Innsbruck kentlerinde de 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde seçmenler sandık başına gidebilecek. İlk defa sandık kurulan bu 3 şehirde 09.00-18.00 saatlerinde seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Oyunu kullanan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ilk gününde Viyana Başkonsolosluğu'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk gün olması nedeniyle bu tür yoğunlukların anlaşılır olduğunu kaydederek 9 Mayıs saat 21.00'e kadar oy verebileceklerini, bu uzun süre zarfında çok fazla beklemeden vatandaşlık görevlerini yerine getirebileceklerini söyledi.

"İnşallah 9 Mayıs'a kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklar"

"Vatandaş olarak oyumuz bizim çok değerli, demokrasilerde biliyorsunuz tüm vatandaşların en kutsal görevlerinden biri oy vermektir. Ülkesinin geleceğini belirlemekte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektir." diyen Ceyhun, şunları kaydetti:

"Hepimiz de vatandaşlar olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bundan en ufak bir şüphem yok. Avusturya'da yaşamakta olan vatandaşlarımızın da örneğin bugün sabah görüyoruz Salzburg ve Bregenz'de de farklı değil akın akın geldiklerini ve oylarını vermek istediklerini. Bu, bizi sevindiriyor. İnşallah 9 Mayıs'a kadar da tüm seçmenlerimiz bu vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olacaklar."

Ceyhun, vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunarak 3 başkonsoloslukta 14 gün gibi uzun bir sürede oy verme işleminin gerçekleştirilebileceğini, oy kullanmanın Avusturya'da çok rahat hale geldiğini vurguladı.

Geçen seçim dönemine oranla olanakların daha da artırıldığını, bu nedenle katılımın daha yüksek olmasını temenni ettiğini dile getiren Ceyhun, her oyun ülkenin geleceği açısından çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Viyana Başkonsolosluğu'nda hafta içi 5, hafta sonu 8 sandık vatandaşların hizmetine sunulurken Bregenz ve Salzburg'da hafta içi 2, hafta sonu 3 sandık kurulacak.

Ülkede ilk defa Linz'de 5, Graz'da 2 ve Innsbruck'ta 3 sandıkta oy kullanılabilecek.