Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için Pakistan'da 20-21 Mayıs'ta oy kullanılacak

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için Pakistan'da 20-21 Mayıs'ta oy kullanılacağını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur oylamasının 20-21 Mayıs'ta başkent İslamabad'daki büyükelçilikte gerçekleştirileceği belirtildi.

Söz konusu tarihlerde Lahor ve Karaçi'deki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda da Türk vatandaşları oy kullanabilecek.

Pakistan'da 1232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.