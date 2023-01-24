Türkiye'deki Çinliler Tavşan Yılı İçin En İyi Dileklerini İletti

2023 Çin Yeni Yılı, Tavşan Yılı olarak kutlanıyor.

Türkiye'nin İstanbul kentindeki kırmızı fenerler ve her boyda tavşan heykelleriyle süslenen Shangri-La Otel de, yerel halk ve turistlerin ilgi odağı oldu.

Otel hafta başı, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Çin Yeni Yılı için verilen resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyona Çinli ve Türk konuklar katıldı.

SES (Çince): GAO XİAOMİNG, Çin Merkez Bankası'nın Türkiye'deki Yönetim Kurulu Üyesi:

"Çin Merkez Bankası'nın denizaşırı kurumlarının bir çalışanı olarak son 10 yılda ana vatanın büyük değişiklikler ve başarılara imza attığını özellikle hissedebiliyorum. Yeni yılın gelişi dolayısıyla, ana vatana yürekten refah ve barış diliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)