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Türkiye'deki Camilerde Gazzeliler İçin Dua Edildi

Türkiye'deki Camilerde Gazzeliler İçin Dua Edildi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumlar için yatsı namazında dua etti. 81 ilde düzenlenen programda, camilere katılım gösteren Müslümanlar, Gazze'yi unutmadan dua ettiler.

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki dua programına katıldı.

Yatsı namazından önce başta Gazzeliler olmak üzere tüm mazlumlar için dua eden Erbaş, daha sonra yatsı namazını kıldırdı.

Erbaş, dün sosyal medya hesabından "Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz." paylaşımında bulunarak, camilerde soykırıma maruz kalan Gazzelilerle mazlumların kurtuluşu için dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda, 81 ildeki tüm camilerde yatsı namazında dua edildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel
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