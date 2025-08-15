Türkiye'deki Barajların Doluluk Oranı Düşüyor

TÜRKİYE genelinde barajlardaki aktif doluluk oranı, yağışların azalması nedeniyle geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 10,7 azalarak 39,8 milyar metreküpe geriledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 1 Ekim 2024-12 Ağustos 2025 döneminde kümülatif yağış ortalaması, uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 26,1, geçen yıla göre ise yüzde 27,7 oranında azaldı. Bu düşüş, baraj doluluk oranlarına da yansıdı. Türkiye genelinde işletmede olan 122'si içme suyu amaçlı, 372'si sulama amaçlı, 159'u enerji amaçlı toplam 504 baraj 12 Ağustos 2024 tarihinde 49,8 milyar metreküp su ile yüzde 52,9 aktif doluluk oranına sahipken, 12 Ağustos 2025 tarihi itibariyle aktif doluluk oranı yüzde 10,7 azalarak depolama miktarı 39,8 milyar metreküpe, aktif doluluk oranı da 42,2'ye geriledi. Yurt genelindeki içme suyu amaçlı kullanılan 122 barajın aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 46,6 iken, bu yıl yüzde 34,3'e geriledi. Sulama amaçlı kullanılan 372 barajın aktif doluluk oranı yüzde 46,4'ten yüzde 38,3'e, enerji amaçlı kullanılan 159 barajın aktif doluluk oranı ise yüzde 57,1'den yüzde 46'a düştü.

4 BÜYÜK İLDE DURUM

Büyükşehirlerdeki tabloya bakıldığında; 12 Ağustos 2024'te yüzde 32,8 olan Ankara'daki içme suyu baraj doluluğu, bu yıl yüzde 9,3'e düştü. Başkentte şehre verilen günlük su miktarı 1,5 hektometreküp olurken, hiç yağış olmaması durumunda 2,8 ay yetecek kadar içme suyu var. İzmir'de bu oran yüzde 13,2'den yüzde 4,1'e gerilerken, günlük 0,6 hektometreküp su verilen kentin barajlarında 1,8 ay yetecek kadar içme suyu bulunuyor. Bursa'da aktif doluluk oranı yüzde 57'den yüzde 20,7'ye indi. Kentte 0,9 aylık içme suyu rezervi bulunuyor. İstanbul'da ise yüzde 54,9'dan yüzde 48,1'e gerileyen baraj doluluk oranı diğer şehirlerden daha olumlu ayrışırken, kentte 4,1 ay yetecek kadar içme suyu rezervi var.