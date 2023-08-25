Türkiye'deki Ayıların Doğal Yaşam Alanlarındaki Görüntüleri Paylaşıldı
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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Ayıların yaşam alanları yakın takipte. Ülkemizde yaban hayatı ve korunan alanların en iri cüsseli sakinlerinden olan ayılar, doğal yaşam alanlarında günlük yaşantılarındaki en özel anlarla fotokapanlarımıza yakalanmaya devam ediyor. Bizi takipte kalın, ülkemizin eşsiz yaban hayatından habersiz kalmayın
TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ayılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.
DKMP, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve fotokapana yansıyan ayıların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Ayıların yaşam alanları yakın takipte. Ülkemizde yaban hayatı ve korunan alanların en iri cüsseli sakinlerinden olan ayılar, doğal yaşam alanlarında günlük yaşantılarındaki en özel anlarla fotokapanlarımıza yakalanmaya devam ediyor. Bizi takipte kalın, ülkemizin eşsiz yaban hayatından habersiz kalmayın" ifadelerine yer verildi.