Türkiye'deki Acil Eylem Planları ve Obruk Tehditi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, " Türkiye'de 16 bin 701 eylem planı var. Bu ciddi bir rakam. Bunların içerisinde bizim kırmızı eylem diye adlandırdığımız, bir an önce bertaraf edilmesi gereken, bir an önce çözülmesi gereken eylemler var. Bunlar da 2 bin 418 tane" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı salonunda, Konya Valisi İbrahim Akın ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar başkanlığında, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Prof. Dr. Tatar, "Türkiye'de 16 bin 701 eylem planı var. Bu ciddi bir rakam. Bunlar tabii sürekli güncellenebilecek rakamlar. Bunların içerisinde bizim kırmızı eylem diye adlandırdığımız, bir an önce bertaraf edilmesi gereken, bir an önce çözülmesi gereken eylemler var. Bunlar da 2 bin 418 tane. Konya'mızın da toplam eylemi sayısı çok fazla. 624 tane diye biliyorum. İstanbul ve Samsun'dan sonra 3'üncü il durumunda. Bunların özellikle kurumlarımız tarafından yeniden gözden geçirilmesi, yeniden elden geçirilmesi ve belki kompakt hale getirilmesi son derece büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'OBRUKLAR, YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDER HALE GELDİ'

Konya'da oluşan obrukların üzerinde ciddi bir şekilde durulması gereken afet türlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Orhan Tatar, "Konya'ya özgü bir de obruk problemimiz var. AFAD, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek birkaç yıldan bu yana üniversitemizle, değişik kurumlarla bir iş birliği halinde bu projeyi sürdürüyor. Bunu ikinci fazını şu anda başlattık ve diğer komşu illerde kapsayacak şekilde bunu yapıyoruz. Ama obruk da hakikaten yine proaktif olmayı gerektiren bir konu ve Allah korusun yavaş yavaş yerleşim yerlerini artık tehdit eder hale geldi. O nedenle bunu da biraz daha böyle gündemimizde daha üst sıralarda tutmamızda büyük fayda var" dedi.

ÇALIŞMALAR 3 İLE YAYILIYOR

Obruklar başta olmak üzere acil eylem planlarının durumunu açıklayan Vali İbrahim Akın ise şöyle konuştu: "Obruk duyarlılık haritalarının üretilmesi ve erken uyarı sistemi projesi, 2025 yılı itibarıyla önemli bir aşamaya ulaşmıştır. Yeni dönemde çalışmalar, Konya'mızın yanı sıra Karaman ve Aksaray illerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş, güncel verilerle daha güçlü ve kapsamlı bir model ortaya koyulmaktadır. Konya'mızın tüm afet risklerini kapsayan 1 amaç, 15 hedef ve 624 eylem belirlenmiştir. Öncelikli kırmızı eylemin 7'si tamamlanmış, kalan 6 eylemde gerçekleşme oranı yüzde 81'e ulaşmıştır. Toplam 624 eylemin 192'si tamamlanmış, 249 eylemde çalışmalar devam etmekte, 183 eylemde ise çeşitli yapısal nedenlerle süreç başlatılamamıştır."

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,