Türkiye'deki 250 "Sıfır Atık Kütüphanesi"nin 132'si Trabzon'da kuruldu

TRABZON (AA) - Trabzon'da öğrenci ve öğretmenler tarafından toplanan atık malzemelerle 132 okulda "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile birleştirilerek, Türkiye genelinde 250 okulda "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurulması için çalışma başlatıldı.

Öğrencilere hem okuma alışkanlığının kazandırılması hem de atık malzemelerin değerlendirilerek yeni alanların oluşturulabileceğinin gösterilmesi amacıyla hayata geçirilen projeye, Trabzon'daki öğrenci ve öğretmenler ilgi gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında dönüştürebilecekleri atık malzemeleri toplayan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla buzdolabından kitaplık, ahşap elektrik kablosu makarasından masa, meyve kasalarından raflar, araç lastiklerinden oturma grupları yaptı.

Geri dönüşümle elde edilen malzeme ve eşyalarla kentteki 628 okuldan 132'sinde sıfır atık kütüphanesi kuruldu.

Kafeteryayı andıran tasarımıyla insanları kitap okumaya teşvik eden kütüphaneler, yeni kitaplarla da öğrencilerin okulda en çok zaman geçirdiği yerlerden biri oldu.

"Kütüphanelerimize 1 milyon kitap kazandırma girişimine başladık"

İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, Bakanlığın her ilde en az bir sıfır atık kütüphanesi oluşturulmasıyla ilgili çalışması kapsamında Türkiye genelinde 250 sıfır atık kütüphanesi yapıldığını söyledi.

Trabzon genelinde 132 sıfır atık kütüphanesi oluşturduklarına dikkati çeken Fettahoğlu, "Kullanılmayan malzeme ve eşyalardan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çabalarıyla farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir çalışmayla şehrimizde 132 atık kütüphanesi oluşturuldu. Bu da Türkiye'de atık kütüphane sayısının en fazla ilin Trabzon olmasını sağladı. Öğrenci ve öğretmenlerimizin çok büyük emeği var." ifadelerini kullandı.

Trabzon'daki 628 okul kütüphanesindeki kültür kitabı sayısını 880 bine çıkardıklarını anlatan Fettahoğlu, "Trabzon'da, öğrenci başına düşen kültür kitabı ortalaması 5 adet. Hedefimiz yıl sonuna kadar bunu 12'ye çıkarmak. Onun için kütüphanelerimize 1 milyon kitap kazandırma girişimine başladık." diye konuştu.

Fettahoğlu, kitap okumanın yaygınlaştırılması için okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla 61 farklı etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.