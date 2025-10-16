Mısırlı Öğrenciler İçin Türkiye'de Tanıtım Etkinliği

Türkiye'de devlet ve özel olmak üzere 200'ü aşkın üniversitede 10 binden fazla Mısırlı öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde Avrupa Birliği Erasmus+ programı çerçevesinde Türkiye'deki üniversitelerde öğrenci değişimi programı kapsamında Mısırlı öğrencilerin sayısını artırmak amacıyla tanıtım etkinliği düzenlendi.

Tanıtım programına Türkiye'deki yabancı öğrencilere burs veren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Mısır'dan yaklaşık 400 akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı.

Ayrıca fotoğraf sergisi, ebru sergisi, Türk kahvesi tanıtımı, okçuluk gösterisi gibi bir dizi kültürel etkinlik de düzenlendi. Etkinlikte Türk müziğinden örnekler de çalınarak, Mısırlı öğrenci Mahmut Eroğlu tarafından def dinletisi icra edildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de 200'ü aşkın kamu ve özel üniversitenin bulunduğunu, bu üniversitelerin hemen hemen her bilim dalında geniş bir kapasiteye sahip olduğunu belirterek Mısırlı öğrencilerin Türk üniversitelerinde öğrenim görmek üzere başvuruda bulunmalarını teşvik ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin orta vadede hedefi 20 bin Mısırlı öğrenci

Şen, halihazırda Türkiye'deki üniversitelerde 10 binin üzerinde Mısırlı öğrencinin eğitim görmekte olduğunu belirtti ve Türkiye'nin hedefinin orta vadede bu sayıyı 20 bine çıkartmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki üniversitelerin rektörleri ve temsilcileriyle yaptığı çeşitli görüşmelerde bütün dünyadan gelen öğrenciler arasında Mısırlı öğrencilerin yeteneklerinin ve zekalarının özellikle takdir edildiğini kaydeden Şen, Büyükelçilik olarak Mısırlı öğrencilerden de daha fazla Mısırlı öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmesi için destek vermesini ve tanıtımda bulunmasını beklediklerini ifade etti.

Şen, Büyükelçiliğin iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal yakınlık ile birlikte Mısırlı öğrencilerin kabiliyetli olmasını da dikkate alarak bu başvuruları olumlu karşıladığını söyledi.

Türkiye'de halen 300 binin üzerinde yabancı öğrencinin üniversitelerde eğitim gördüğünü belirten Şen, hayalinin bu 300 bin rakamının 30 bininin Mısırlı öğrencilerden oluşması olduğunu aktardı.

Mısır'ın 115 milyonluk nüfusuyla rahatlıkla bu sayıya ulaşabileceğine inandığını kaydeden Şen, Mısırlı öğrencilerin Türkçe öğrenmeye de büyük ilgi gösterdiğini, Türkiye dışındaki Türkoloji fakülteleri sayısı bakımından da dünya ülkeleri arasında en önlerde yer aldığını, bunun da iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal tarihi bağları ve benzerlikleri ortaya koyduğunu belirtti.

Şen, Türkiye'nin Mısır'daki Türkçe öğrenim faaliyetlerini yaygınlaştırmak istediğini ve önümüzdeki dönemde Mısır'daki Türkoloji bölümlerine Türk dili ve edebiyatı öğretim üyeleri ve Türkçe okutman göndermek istediğini söyledi.

Büyükelçi Şen konuşmasında Mısır'daki öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini ve Türkiye'de eğitim almalarının iş imkanları bakımından da avantaj oluşturabileceğini işaret ederek, Mısır'da genişleyerek devam eden Türk yatırımlarında özellikle teknik alanlarda Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin daha kolay iş imkanı bulabileceklerine vurgu yaptı.

"Şarm el-Şeyh Zirvesi tarihi bir dönüm noktası"

Ayrıca Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle düzenlenen "Barış İçin Şarm el-Şeyh Zirvesi"nin Mısır açısından, bölge ve dünya açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Şen, Zirvenin her bakımdan gerek içerik gerek katılım bakımdan büyük başarı olduğu kadar tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu ifade etti.

Şen, söz konusu zirvede ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin olduğu dört ülkenin devlet başkanlarının imzaladığı Barış Deklorasyonunun Filistin'de akan kanın durması, ateşkesin kalıcı hale gelerek yeniden insani yardımların girmesi açısından ve iki devletli çözüme kavuşması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarında da Filistin halkının yanında durmaya devam edeceklerini, gerekli insani koşulların sağlanması ve Filistin'in yeniden ayağa kalkabilmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini ifade ettiğini belirtti.