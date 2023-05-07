Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için Japonya'da oy kullanma işlemi sona erdi

Japonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

Japonya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile Nagoya Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen oy kullanma işlemi, üçüncü gününde yerel saatle 21.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen ile Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Büyükelçi Güngen 5, 6 ve 7 Mayıs'taki oy verme işlemlerinin vukuatsız sona erdiğini belirterek, oy pusulalarının belirlenen tarihte Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Başkonsolos Öztürk de Türk vatandaşlarının demokratik haklarını sorunsuz şekilde kullandıklarını ve oy verme işleminin güzel bir şekilde nihayete erdiğini dile getirerek, sandık kurullarında görev alanlara teşekkürlerini iletti.

Japonya'daki oy pusulalarının, diplomatik kurye vasıtasıyla, Tokyo Büyükelçiliğinin belirlediği tarihte hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilmesi planlanıyor.