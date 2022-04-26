Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Açıklaması

OSMANİYE (İHA) - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devletimizin güçlü ve adil olduğunu bir kere daha gösterelim. Cezaevinden çıkacak olan mahkumlara maddi ve manevi destek sağlayalım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 9 Nisan'da başlattığı af çağrısının son durağı Osmaniye oldu. Osmaniye C Tipi Cezaevi önünde affın neden çıkması konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, devlete karşı işlenmiş suçlar, terör olayları, uyuşturucu, kadına şiddet ve çocuk tacizleri gibi konuların genel af içerisinde yer alamadığını söyledi.

"Gelin hep berber af çıkaralım"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye'de 9 Nisan'da bir af çağrısında bulundum. O günden beri de bu çağrıyı tekrarlamaya devam ediyorum. Af çağrımızın 3 tane gerekçesi var. Birincisi toplumsal barışa ihtiyacımız var. Cezaevleri doldu, taştı. Yargılamaların biraz acele yapıldığını pandemi nedeniyle dosyalara tam bakılmadığı konusunda da yoğun şikayetler almaktayız. Bu gerekçelerle bugün bir kez daha Osmaniye'den bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep berber af çıkaralım. Devletimizin güçlü ve adil olduğunu bir kere daha gösterelim. Cezaevinden çıkacak olan kader mahkumlarına maddi ve manevi destek sağlayalım. 5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra gerekli destek verilmelidir" diye konuştu.

" Affet Türkiye'm"

Ulusal birlik ve beraberlik için 'Affet Türkiye'm' diye seslenen Sarıgül, "Türkiye'mizin vicdanına sesleniyorum ve diyorum ki affet Türkiye'm, anaların hasretini dindirmek için affet Türkiye'm, çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm diyerek af çağrısı yapmaya devam edeceğim. Bu çağrımın karşılık bulacağına inanıyorum. Bir kez daha ulusal birlik için affet Türkiye'm diyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Devletimizin şefkatli olduğunu adil olduğunu ve Türk insanının merhametli olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'min de affedeceğini biliyorum. Devletimize karşı işlenmiş suçlar, teröre bulaşmış konular uyuşturucu baronları, kadına şiddet ve çocuk tacizleri bunların dışındadır" dedi.

(Selçuk Kaya/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel