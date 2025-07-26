Türkiye'de Yeni Sıcaklık Rekoru: 50,5 Derece

Türkiye'de Yeni Sıcaklık Rekoru: 50,5 Derece
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Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklık ölçülerek yeni bir rekor kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrettiğini duyurdu.

ÜLKE genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasıyla, dün tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce Türkiye'de en yüksek sıcaklık 2023 yılında Eskişehir Sarıcakaya'da 49,5 derece olarak ölçülürken, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün ölçülen 50,5 derece yeni rekor oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamayla ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Geçen hafta ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken dün birçok noktada sıcaklıklar pik noktalara ulaştı, bazı noktalarda rekor kırıldı.

Daha önce ülkedeki en yüksek sıcaklık 15 Ağustos 2023'te Eskişehir Sarıcakaya'da 49,5 olarak ölçülmüştü. Dün ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 50,5 dereceye ulaşıp Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Gün içerisinde hava sıcaklıkları Mardin Kızıltepe'de 49,6, Şırnak Cizre'de 49,4, Şanlıurfa Ceylanpınar'da 49, Batman Hasankeyf'te 47,9, Diyarbakır Silvan'da 47,6, Gaziantep Karkamış'ta 47,3, Kilis Elbeyli'de 46,9, Antalya Kaş'ta 46,7, Adıyaman'da 46,3, Antalya kent merkezinde 46,1 seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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